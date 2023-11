Samsung Odyssey G4 da gaming a 100 EURO IN MENO con il Black Friday

La tua ricerca del monitor fa gioco perfetto finisce qui con il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27BG400), disponibile su Amazon a soli 189,90€, grazie a uno sconto del 8%. Con le offerte Black Friday in pieno svolgimento, è il momento giusto per aggiudicarsi questo gioiello tecnologico.

Samsung Odyssey G4 in super sconto Black Friday di 100€

Il Samsung Odyssey G4 si distingue per la sua tecnologia superiore che assicura un’esperienza di gioco immersiva e senza pari. Il suo schermo da 27 pollici con risoluzione FHD (1920×1080) offre immagini nitide e dettagliate, portando ogni partita a un livello superiore. La tecnologia IPS garantisce colori vivaci e un angolo di visione ottimale, rendendo ogni scena di gioco più realistica e coinvolgente.

Per i gamer più esigenti, questo monitor non delude in termini di prestazioni. Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG), offre una fluidità di gioco estrema, cruciale per i titoli più competitivi. Inoltre, la compatibilità con Freesync Premium e G-Sync assicura una partita fluida e senza interruzioni, eliminando il tearing dello schermo e minimizzando gli scatti.

Pensato per sessioni di gioco prolungate, il monitor include funzionalità che riducono l’affaticamento degli occhi. Il suo Eye Saver Mode e la tecnologia Flicker Free proteggono la tua salute visiva, consentendoti di giocare per ore senza disagi. La versatilità è un altro punto forte: con l’opzione HAS e Pivot, puoi regolare l’altezza e l’orientamento del monitor secondo le tue esigenze, garantendo il massimo comfort durante le tue sessioni di gioco.

Il Samsung Odyssey G4 rappresenta l’apice della tecnologia di monitor gaming, disponibile a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Visita la pagina di Amazon per approfittare di questa offerta limitata, prima che le offerte Black Friday terminino.

Acquistalo ora e preparati a vivere un’esperienza di gioco che supera ogni aspettativa con il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4. Questa è l’occasione perfetta per trasformare il tuo setup di gioco in una stazione di intrattenimento di alto livello!

