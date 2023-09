-21% sul Samsung Galaxy Watch6 con analisi del sonno: PREZZO BOMBA

Lo smartwatch è ormai diventato parte integrante nelle nostre vite, poiché può tornare utile in diverse situazioni. Proprio per questo motivo, ti segnalo una SUPER OFFERTA sul Samsung Galaxy Watch6 44mm. E la notizia ancora migliore? È attualmente in sconto su Amazon a soli 276,99€, -21% sul prezzo originale. Un’occasione da non perdere per unire stile e funzionalità in un unico, splendido dispositivo.

Samsung Galaxy Watch6 44mm con batteria a lunga durata

Il Samsung Galaxy Watch6 non è solo un orologio, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia al tuo polso. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è il monitoraggio del sonno avanzato. Questa funzione ti permette di conoscere i ritmi del tuo sonno, distinguendo tra le fasi di veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM. E non solo ti fornisce questi dati, ma ti offre anche consigli preziosi per migliorare la tua routine quotidiana e dormire meglio.

Ma non finisce qui. Questo smartwatch ti offre anche la possibilità di misurare la tua composizione corporea grazie al sensore Samsung BioActive. Puoi quindi tenere sotto controllo il tuo corpo e fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati. E per chi è sempre attento alla propria salute, il sensore PPG integrato misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco, avvisandoti se rileva anomalie.

Esteticamente, il Samsung Galaxy Watch6 si distingue per la sua cornice sottile che permette una visione ottimale del display. Puoi personalizzare il quadrante con design straordinari, schermate personalizzate e persino foto del tuo animale domestico preferito. E, come ciliegina sulla torta, l’orologio si integra perfettamente nell’ecosistema Galaxy, offrendoti un’esperienza unica tra i dispositivi Samsung.

Il dispositivo ti aiuterà a monitorare la tua salute e a rimanere connesso. il Samsung Galaxy Watch6 44mm è ciò che fa per te. Con uno sconto del 21%, questa è un’offerta che non puoi davvero permetterti di perdere.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.