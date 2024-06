Samsung Galaxy Watch5 Pro: smartwatch eccellente a più della metà del prezzo

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è un orologio fitness di ultima generazione. Una delle caratteristiche più innovative è il tracciamento del percorso GPS con la funzione Route Workout. Questa funzione permette di importare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal tuo smartphone al tuo orologio.

Il Galaxy Watch5 Pro è dotato di una batteria a lunga durata. La capacità migliorata della batteria assicura che l’orologio possa sempre tenere il tuo passo, indipendentemente dalla durata del tuo allenamento. Un’altra caratteristica di spicco è il sensore bioattivo. Questo potente sensore 3 in 1 monitora tre diversi parametri di salute: frequenza cardiaca, salute cardiovascolare e pressione sanguigna.

Il monitoraggio del sonno è un’altra funzione essenziale del Galaxy Watch5 Pro. Questa tecnologia tiene traccia delle diverse fasi del sonno, aiutandoti a creare abitudini più sane e identificando il tuo tipo di sonno per migliorare la qualità del riposo.

In termini di resistenza, il Galaxy Watch5 Pro è progettato per durare. Il display frontale è ora due volte più resistente grazie al cristallo di zaffiro, e la cassa in Titanio Nero o Grigio assicura che l’orologio possa resistere a qualsiasi urto. Con il Samsung Galaxy Watch5 Pro, hai un dispositivo robusto e intelligente che combina eleganza e tecnologia per supportare al meglio il tuo stile di vita attivo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch5 Pro viene messo in sconto del 51% e viene venduto a 243,97€.