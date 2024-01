Samsung Galaxy Watch4 a MENO DI META' PREZZO: il regalo PERFETTO per San Valentino

Se per San Valentino vuoi stupire una persona speciale con un regalo non solo di grande stile ma anche super funzionale, abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon il Samsung Galaxy Watch4 è disponibile a soli 129 euro con uno sconto bomba del 52%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Il pagamento può essere effettuato anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out, ma fai in fretta: gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Watch4: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch4 è un’orologio smart che si contraddistingue per le sue elevate specifiche tecniche e per una serie di funzionalità adatte ad ogni esigenza.

È dotato di uno schermo da 1,2 pollici ed è compatibile con smartphone con sistema operativo Android versione 6.0 o successive.

Questo modello è un ottimo compagno di allenamento quindi è perfetto per chi ama lo sport e tutte le attività all’aria aperta in generale. Potrai monitorare i tuoi passi, le calorie bruciate e anche gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

In più, grazie al sensore Samsung BioActive, potrai conoscere la percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua corporea e altro ancora per raggiungere i tuoi obiettivi.

Allo stesso modo, il Galaxy Watch4 tiene sotto controllo la tua salute in tempo reale monitorando la pressione sanguigna, il battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue e l’andamento delle fasi del sonno.

Oggi il Samsung Galaxy Watch4 è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto bomba del 52%. Se vuoi fare un regalo speciale per San Valentino, questo è il momento giusto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.