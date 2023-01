Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) con S Pen, risparmia più di 100 euro su Amazon

Nonostante sia chiamato Lite, il tablet tab s6 LITE di Samsung ha molto da offrire a chiunque cerchi un tablet Android per fare di più che guardare film in streaming o giocare. Acquistalo ora su Amazon a soli 285,50€ invece di 399,90€.

Il Tab S6 Lite parte da 64 GB di spazio di archiviazione e ha una slot per schede microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB e include la S Pen e quattro mesi di servizio YouTube Premium senza pubblicità. Una delle maggiori differenze tra S6 e S6 Lite è che quest’ultimo non ha DeX di Samsung, che conferisce ai suoi tablet Android una sensazione come se foss un “sistema operativo desktop“. Ad esempio, c’è il supporto per un touchpad o un mouse. Per questo motivo, potrebbe sembrare che il Lite non sia adatto al lavoro e potrebbe essere il caso di alcune persone, ma in realtà non è così.

La penna è comoda da impugnare e come strumento di produttività è eccezionale. Puoi scrivere note sullo schermo senza sbloccare il tablet o avviare l’app Note o altri strumenti abilitati per la penna dal collegamento del comando Air sullo schermo che appare quando passi la penna sopra il display.

Allo stesso modo, puoi evidenziare la tua scrittura nell’app Note e trasformarla in testo. I tuoi risultati varieranno in base a quanto è sciatta la tua calligrafia, ma funziona bene. Puoi anche utilizzare anche lo strumento Smart Select per disegnare una casella attorno a una diapositiva, che potrebbe quindi essere utilizzata per estrarre il testo dalla diapositiva. Con l’opzione Screen Write, puoi fare uno screenshot della presentazione e poi scrivere note sull’immagine per includere maggiori dettagli.

Ricordiamo le caratteristiche principali: display 10.4 Pollici LCD TFT, RAM 4 GB e batteria da 7040 mAh. Inoltre possiede un doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG.



Puoi essere produttivo con S6 Lite senza tastiera e mouse, devi solo sfruttare ciò che può fare la S Pen. Se vuoi digitare, però, Samsung ha creato una cover per tastiera, ma qualsiasi tastiera Bluetooth funzionerà. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.