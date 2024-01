Samsung Galaxy S24: l'anti-iPhone è già in OFFERTA

Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. I 3 nuovi top di gamma 2024 sono già disponibili su Amazon, in fase di preordine da rivenditore ufficiale Samsung. Alcune versioni sono già in offerta, grazie ad una promozione di lancio piuttosto interessante.

Samsung Galaxy S24 già in OFFERTA

La famiglia di smartphone top di gamma di Samsung si distingue per un design ricercato, una scocca realizzata in titanio (per il modello Ultra), display AMOLED incredibilmente luminosi e nitidi e un comparto fotografico eccellente. Con i nuovi Galaxy S24, Samsung intende sfidare Apple con il suo iPhone 15 Pro, che fino ad oggi ha dettato legge in ambito foto e video.

Oltre ad un hardware eccellente, Samsung porta grosse novità anche lato software, grazie alla massiccia integrazione di intelligenza artificiale. La nuova interfaccia e le app Samsung nascondono una marea di funzioni smart, controllate grazie all’intelligenza artificiale, come la possibilità di rimuovere facilmente elementi da una foto, riempire spazi vuoti grazie alla IA generativa, chiedere al browser di riassumere per punti il contenuto di una pagina web e molto altro ancora.

In occasione del lancio globale, Samsung sconta alcune varianti dei suoi nuovi S24, S24+ e S24 Ultra. Di fatti, grazie alla promo di lancio, il prezzo delle varianti con memoria interna maggiorata si abbassa fino ad allinearsi alle rispettive versioni base. Ma lo sconto più interessante è sul Galaxy S24 Ultra da 1TB, che passa a 1.619€ con uno sconto del 13%, il più alto del lotto.

Di seguito la promo in dettaglio:

Samsung Galaxy S24 da 128GB a 929€ | Preordina ora

da 128GB a Preordina ora Samsung Galaxy S24 da 256GB a 929€ (-6%) | Preordina ora

da 256GB a (-6%) Preordina ora Samsung Galaxy S24+ da 256GB a 1.189€ | Preordina ora

da 256GB a Preordina ora Samsung Galaxy S24+ da 512GB a 1.189€ (-9%) | Preordina ora

da 512GB a (-9%) Preordina ora Samsung Galaxy S24 Ultra da 256GB a 1.499€ | Preordina ora

da 256GB a Preordina ora Samsung Galaxy S24 Ultra da 512GB a 1.499€ (-7%) | Preordina ora

da 512GB a (-7%) Preordina ora Samsung Galaxy S24 Ultra da 1TB a 1.619€ (-13%) | Preordina ora

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.