Samsung Galaxy S24+: appena lanciato sul mercato è già SCONTATISSIMO su Amazon

È stato appena lanciato sul mercato e su Amazon è possibile trovarlo già in promozione pazzesca! Parliamo del Samsung Galaxy S24+, oggi disponibile a soli 1.189 euro grazie ad uno sconto del 9%.

Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. È l’offerta del momento e, se devi rinnovare il tuo vecchio smartphone, non fartela scappare assolutamente!

Tutte le specifiche tecniche del nuovissimo Samsung Galaxy S24+

Il Samsung Galaxy S24+ è appena approdato sul mercato e si caratterizza per specifiche tecniche super innovative e di ultimissima generazione.

È dotato di un nuovo e più ampio schermo QHD+ da 6,7″ con la risoluzione più alta mai vista su un dispositivo Galaxy. In più le cornici ultra sottili e i colori ottimali grazie a Vision Booster garantiscono un’ esprienza di visione totalmente immersiva.

La sicurezza non è da meno: l’Armor Aluminum migliorato lo protegge dai danni, mentre il grado di protezione IP68 lo rende indenne a acqua e polvere. La batteria intelligente da 4.900 mAh offre un’autonomia elevata che ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni.

I tuoi scatti saranno perfetti in ogni condizione grazie alla straordinaria fotocamera da 50MP che ti permette anche di ingrandire con zoom 2x o 3x e scatta foto ottimizzate con dettagli super vividi.

Il fiore all’occhiello dello smartphone è la compatibilità con l’AI: potrai modificare facilmente e da professionista le tue foto con Edit Suggestion, ricevere una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, convertire le note vocali in testo grazie a Assistente Trascrizione, e tanto altro ancora!

Insomma, il Samsung Galaxy S24+ è un vero e proprio concentrato di tecnologia che non puoi lasciarti scappare! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.189 euro grazie ad uno sconto del 9%. Corri a fare il tuo ordine, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.