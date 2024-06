Samsung Galaxy S23: DOPPIA PROMO attiva, ancora un top di gamma (490€!)

Samsung è un’azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi, su eBay, il Galaxy S23, quello che nonostante l’uscita dell’S24 è ancora oggi un top di gamma, viene scontato del 31% al quale si aggiungono 25€ con il coupon PSPRGIU24 per un prezzo finale davvero ridicolo: 490€!

Maxi risparmio: doppia promo e 260€ totali risparmiati sul Samsung Galaxy S23

Il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone Android all’avanguardia, dotato di un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, che offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente. Le sue funzionalità sono numerose e avanzate, con particolare rilievo per il modulo 5G, che assicura un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti. Questo Samsung Galaxy S23 si distingue per la sua multimedialità straordinaria, grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Questa fotocamera consente di catturare immagini di alta qualità, con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel, mentre la registrazione video in 8K offre una definizione eccezionale, con una risoluzione di 7680 x 4320 pixel. Il dispositivo si conferma dunque un punto di riferimento nel panorama degli smartphone per quanto riguarda la fotografia e la registrazione video. Con uno spessore di soli 7.6mm, il Samsung Galaxy S23 si presenta anche come un dispositivo sottile e leggero, conferendo uno stile spettacolare e facilitando la portabilità. La combinazione di caratteristiche avanzate e un design accattivante lo rendono una scelta ideale per gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate e un’estetica raffinata in uno smartphone. Acquista il Samsung Galaxy S23 risparmiando 260€ su eBay Su eBay, quindi, oggi è disponibile un’offerta doppia sul Samsung Galaxy S23: sconto del 31% al quale si aggiungono 25€ con il coupon PSPRGIU24 per un prezzo finale davvero ridicolo: 490€!

