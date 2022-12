Mancano circa due settimane a Natale, hai già pensato a cosa regalare alla persona cara (ma anche regalarti, perché no)? Provo a darti una mano: su eBay, nel pieno di una iniziativa pensata proprio per le festività natalizie, puoi acquistare gli auricolari wireless Galaxy Buds2 di Samsung a soli 63 euro e pochi spiccioli. Oltre allo sconto del 50% già applicato, ottieni un ulteriore sconto di 11,24 euro utilizzando il codice FESTE22.

Considera che il prezzo di listino è 149,99 euro e che durante Black Friday e Cyber Monday sono andati a ruba praticamente ovunque. Fossi in te, non me li farei scappare.

I Galaxy Buds2 sono venduti da Monclick Italia, venditore professionale (nonché venditore autorizzato Samsung) e con feedback positivo al 96,8%.

Samsung Galaxy Buds2: gli auricolari wireless più gettonati del momento!

Gli auricolari wireless di Samsung si traducono in un’esperienza audio con un suono ben bilanciato, in una buona ergonomia, in una connettività rapida e in tecnologie come la cancellazione attiva del rumore. In più, proprio come gli AirPods di Apple, supportano comandi touch e vantano feedback migliorati per un maggior coinvolgimento.

Goditi bassi potenti e profondi e alti davvero cristallini grazie ad altoparlanti dinamici bidirezionali. I Galaxy Buds2 inoltre dispongono di tre microfoni e supportano la funzione Rilevamento Voce per effettuare chiamate in modo più chiaro. Un algoritmo basato sul machine learning filtra invece i suoni indesiderati in modo tale che tu possa parlare al meglio il tuo mondo con famiglia, amici e colleghi di lavoro. Il suo design smussato riduce al minimo il contatto con il vento per rendere chiare le tue chiamate all’aperto. Grazie ai due microfoni di rumore ambientali, puoi rimuovere i rumori di sottofondo fino al 98% così da poterti immergere davvero nella musica, nei giochi e nei tuoi podcast preferiti. Queste le feature in breve:

Altoparlanti dinamici bidirezionali per un audio ricco e bilanciato

Cancellazione attiva dei rumori fino al 98%

Ergonomia personalizzata e design leggero per la migliore esperienza possibile

Sincronizzazione fluida con i tuoi dispositivi Galaxy grazie ad Auto Switch e Watch Control

Cosa devi sapere sull’iniziativa eBay per il Natale 2022

L’iniziativa eBay ha preso il via oggi, 5 dicembre 2022. Il codice FESTE22 si traduce in un risparmio del 15%, con uno sconto massimo applicato di 50 euro. La spesa minima è di 15 euro (ma con i prodotti Apple, figurati…), e ne puoi utilizzare al massimo 3 con lo stesso account. L’offerta scade il 25 dicembre 2022, alle ore 23:59.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.