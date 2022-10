Per quanto siano pesante proprio per inserirsi alla perfezione in un ecosistema Apple, gli AirPods non sono gli unici auricolari wireless degni d’attenzione. Ad esempio, ci sono i Galaxy Buds2 Pro di Samsung, con cancellazione attiva del rumore e resistenza ad acqua e polvere (IPX7). Il prezzo di listino di norma non è particolarmente invitante (229 euro), ma grazie allo sconto del 30% la cifra da investire – anche a rate – diventa di 159,99 euro, ed è tutta un’altra storia.

I Galaxy Buds2 Pro di Samsung sono auricolari wireless in-ear con un suono nitido, con audio Hi-Fi a 24-bit. Il risultato è il frutto della collaborazione con AKG, azienda specializzata in apparecchiature audio. Insomma, una sicurezza (come se il marchio Samsung non fosse già abbastanza).

Poco ingombranti e in grado di garantire comfort anche dopo ore prolungate d’utilizzo, i Galaxy Buds2 Pro supportano la cancellazione attiva del rumore (grazie ai tre microfoni con SNR), e la funzione Voice Detect, per passare dall’ANC al suono Ambient quando ti trovi a fare conversazioni di persona. Questo significa che non devi rimuovere gli auricolari quando devi parlare con qualcuno da vicino.

Altra feature pazzesca da segnalare è l’Audio a 360 gradi: il suono delle cuffie è più realistico grazie agli algoritmi 360 Audio con multicanale Direct e al Dolby Head Tracking, che riconosce il movimento della testa e sincronizza il suono per un’esperienza d’ascolto coinvolgente.

Giunti sul mercato nel 2022, gli auricolari wireless di Samsung arrivano in una confezione che include anche la custodia di ricarica, il cavo USB-C necessario per la ricarica del case, una guida rapida e gli copriauricolari in silicone in tre misure diverse.