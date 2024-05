Samsung Galaxy A25 a questo prezzo è un vero BEST BUY: SCONTO OUTLET

Il Samsung Galaxy A25 offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display Super AMOLED da 6,5″con dettagli e colori intensi, con una luminosità fino a 1000 nit. La funzione Vision Booster assicura una visibilità ottimale anche all’aperto, mentre la Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa, preservando il comfort visivo. Dotato di una tripla fotocamera posteriore, il Galaxy A25 cattura immagini ad alta risoluzione grazie alla fotocamera principale da 50MP.

La fotocamera anteriore da 13MP si occupa di immortalare selfie impeccabili. Inoltre, è alimentato dal potente processore Exynos 1280 e supportato da una RAM da 8GB e uno spazio di archiviazione di 256GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD. Il tutto viene potenziato dalla velocità del 5G, garantendo prestazioni fluide e veloci.

L’autonomia non è un problema grazie alla straordinaria batteria da 5.000 mAh, che consente di rimanere attivi e in movimento per lungo tempo. La Ricarica Ultra-Rapida assicura una ricarica immediata, permettendoti di ripartire senza perdere tempo.

Il design del Galaxy A25 si distingue per la sua eleganza e semplicità, con un layout della fotocamera minimale, un profilo sottile ed una finitura sfumata ed iconica. Questo smartphone unisce prestazioni elevate, un’esperienza visiva coinvolgente e un design raffinato, soddisfacendo le esigenze degli utenti più esigenti.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A25 viene messo in sconto del 33% per un costo finale d’acquisto di 233€.