Rowenta X-PERT senza fili al MINIMO STORICO: meno di 150€

Acquista ora il Rowenta X-PERT 6.60 a soli 149,99€Immagina di avere un alleato nella pulizia quotidiana che sia potente, versatile e incredibilmente conveniente. Il Rowenta X-PERT 6.60, ora disponibile su Amazon a soli 149,99€ con un sconto del 36%, è esattamente ciò che ti serve per trasformare le tue sessioni di pulizia in un’esperienza semplice e piacevole.

Rowenta X-PERT in sconto su Amazon a soli 149,99€: minimo storico

Questo aspirapolvere senza fili è un vero e proprio gioiello della tecnologia di pulizia domestica. Dotato di tecnologia ciclonica e un motore da 100 W, il Rowenta X-PERT 6.60 garantisce un’aspirazione potente e costante, catturando la polvere in una sola passata. Che tu debba pulire pavimenti, tappeti, divani o angoli difficili da raggiungere, questo dispositivo è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Rowenta X-PERT 6.60 è la sua spazzola motorizzata con luci LED, che non solo migliora la visibilità in aree poco illuminate ma permette anche di pulire efficacemente sotto i mobili. La sua leggerezza, con un peso di soli 2,4 kg, lo rende estremamente maneggevole, consentendoti di pulire senza fatica.

La batteria rimovibile agli ioni di litio da 18 V offre un’autonomia fino a 45 minuti, permettendoti di pulire ampie superfici senza interruzioni. Inoltre, la posizione Stop&Go ti consente di utilizzare l’aspirabriciole rimovibile senza dover posizionare la scopa elettrica sul pavimento, aumentando ulteriormente la praticità d’uso.

Il Rowenta X-PERT 6.60 viene fornito con una serie di accessori dedicati, tra cui una mini-spazzola elettrica per rimuovere i peli degli animali e lo sporco più resistente, una spazzola per pulire letti e divani in profondità, e una bocchetta lancia piatta per fessure e angoli nascosti. Questi accessori rendono l’aspirapolvere estremamente versatile, adatto a ogni tipo di superficie e necessità di pulizia.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora il Rowenta X-PERT 6.60 a soli 149,99€ e scopri un nuovo modo di pulire la tua casa, con efficienza, potenza e comodità. Approfitta subito di questa offerta limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.