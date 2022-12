Non tutti hanno bisogno della linea fissa, ma tutti oramai abbiamo bisogno di Internet. Questo eccezionale router 4G trasforma la connessine mobile in un WiFi stabile e veloce per la Smart TV, la domotica, il robot aspirapolvere e molto altro. E solo per oggi, il Router 4G TP-Link Archer MR200 con antenne staccabili e monitoraggio dei dati costa solo 72€ incluse spedizioni rapide.

C’è chi non ha bisogno di connessione in fibra/ADSL e chi invece, neppure volendo, può averla a causa delDigital Divide che affligge questo paese. Ma tutti oramai abbiamo bisogno di una rete WiFi a casa per la smart tv, i dispostivi di domotica e per il tablet.

E quando si pensa ad un router 4G, il pensiero di molti corre alla classica “saponetta” che pure è molto valida, ma non equiparabile ad un moderno router WiFi per copertura, velocità di navigazione e numero di dispositivi contemporaneamente connesso. Diciamo che è una buona soluzione di emergenza, ma non qualcosa su cui fare affidamento in pianta stabile.

Chi desidera una connessione WiFi stabile, diffusa ma su connessione SIM deve optare per qualcosa di più robusto. Come per l’appunto Router 4G TP-Link Archer MR200 che permette di navigare senza linea fissa su 4G LTE e con un WiFi molto performante: 300Mbps su 2.4GHz e 433Mbps su 5GHz, per un totale di 64 dispositivi connessi.

In più, supporta tutti i carrier italiani, quindi nessun problema di compatibilità. È un prodotto molto valido, e per questo tra i più venduti della giornata su Amazon. Perfetta per case vacanze, reti domestiche, attività e negozi, ed eventi, acquisti il Router 4G TP-Link Archer MR200 a 72€ con spedizioni rapide Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.