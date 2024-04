Robot roborock Q5 Pro+: COUPON SCONTO del valore di 190 euro su Amazon!

Abbiamo appena scovato un’offerta di quelle proprio imperdibili: solo su Amazon oggi puoi acquistare il super robot aspira e lavapavimenti roborock Q5 Pro+ ad un prezzo che non troveresti da nessun’altra parte. Flagga la casella del coupon sconto e vedrai scendere il prezzo di ben 190 euro.

Hai capito bene, risparmi ben 190 euro ma non finisce qui perché puoi ulteriormente alleggerire la spesa usufruendo del servizio Cofidis che ti permette di pagare il tuo nuovo robot in piccole e comode rate mensili!

Dici addio alle pulizie di casa, clicca sul bottone qui sotto e acquista il robot aspira e lavapavimenti roborock!

Robot aspira e lavapavimenti roborock Q5 Pro+: la tua casa sarà sempre pulita senza che tu faccia nulla!

Il robot aspirapolvere lavapavimenti è dotato di doppie spazzole DuoRoller in gomma che migliorano sensibilmente la capacità di raccogliere i peli e rimuovere lo sporco su tappeti e diversi tipi di pavimento. Grazie all’aspirazione estrema da 5500 Pa lo sporco e la polvere vengono facilmente rimossi da diversi tipi di pavimento.

Il roborock Q5 Pro+ svuota automaticamente la polvere e lo sporco nel sacchetto per la polvere da 2,5 litri classificato E12 per un massimo di 7 settimane senza bisogno di sostituzione. Grazie al serbatoio dell’acqua da 180 ml, rimuove facilmente le macchie ed è opzionale con un design rimovibile.

Dotato di navigazione LiDAR PreciSense e mappatura 3D questo scansiona e crea mappe dettagliate per trovare un percorso ottimale per pulire la casa, rimuovendo lo sporco ovunque si nasconda. In pratica ricrea virtualmente la tua casa per crearne la mappa più dettagliata, per una pulizia ancora più ottimale.

Grazie a programmi di pulizia personalizzati è possibile decidere quando il robot aspirapolvere pulisce e impostare flussi di lavoro per aree particolari. Aspirapolvere lavapavimenti perfettamente compatibile con le scelte rapide di Alexa, Google Home e Siri, risponde ai comandi vocali e si adatta perfettamente alla casa in rete.

Inoltre ti fornisce suggerimenti intelligenti per le zone vietate e mappatura più rapida, pulizia più veloce. Rileva automaticamente le scale e i luoghi in cui è più facile incastrarsi e li suggerisce come “zone vietate”.

Acquistalo ora su Amazon e risparmia ben 190 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.