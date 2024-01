Robot lavapavimenti a quasi META' PREZZO: oggi lo paghi 300 EURO IN MENO

È ora di dire addio allo stress delle pulizie domestiche grazie a questo gioiellino della tecnologia che ti svolterà la vita! Si tratta del Robot lavapavimenti WiFi iRobot Braava Jet m6, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro con uno sconto pazzesco del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. La spedizione è gratuita con possibile pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Robot lavapavimenti WiFi iRobot Braava Jet m6: tutte le funzionalità

Finalmente potrai godere di una casa impeccabile senza alzare un dito delegando le pulizie domestiche al Robot lavapavimenti WiFi iRobot Braava Jet m6.

Grazie al Precision Jet Spray, questo gioiellino scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti. È dotato di una potenza di 100W che garantisce risultati impeccabili su qualsiasi tipologia di pavimenti.

A differenza degli altri classici robot sul mercato, il Braava Jet m6 è fornito di intelligenza artificiale quindi sa quale metodo di pulizia attivare in funzione del panno adottato: basterà inserire un panno per il lavaggio ad acqua o uno per la pulizia a secco e lui penserà a fare il resto.

Per rendere le pulizie ancora più semplici, il robot è in grado di ascoltare anche i comandi vocali e di memorizzare le abitudini. Inoltre può essere sincronizzato all’app iRobot Home che garantisce mappe migliorate dell’ambiente domestico, riconoscimento delle stanze e suggerimenti stagionali.

È arrivato il momento di avere il massimo controllo della pulizia della casa senza nessuno sforzo! Corri su Amazon ad acquistare il Robot lavapavimenti WiFi iRobot Braava Jet m6, oggi disponibile a soli 399 euro con uno sconto pazzesco del 43%. Approfitta di questa mega offerta per risparmiare ben 300 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.