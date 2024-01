Robot aspirapolvere con ALEXA a MENO DI 100€: offerta ESCLUSIVA Amazon

Perché spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa quando puoi delegare le faccende domestiche ad un robot di ultima generazione? Sfrutta l’offertona di Amazon per acquistare il Robot aspirapolvere OKP a soli 99 euro grazie ad uno sconto bomba del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile per goderti una casa impeccabile al minimo sforzo!

Robot aspirapolvere OKP: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot aspirapolvere OKP è un concentrato di tecnologia, capace di far brillare anche gli angoli più difficili da raggiungere.

Con la sua potenza di aspirazione di 2500PA, assicura un’efficace eliminazione di polvere, capelli, peli di animali e altri detriti presenti sul pavimento. In più il contenitore della polvere da 550 ml è abbastanza grande da contenere una certa quantità di detriti, riducendo la frequenza di svuotamento e la sua manutenzione in generale.

Il suo design compatto, con una larghezza di 280 mm e un’altezza di 77 mm, garantisce una copertura di pulizia completa anche sotto letti e mobili. L’elettrodomestico è anche dotato anche di funzione di ricarica automatica ed offre tre livelli di regolazione dell’intensità, consentendo di adattarsi a diversi tipi di pavimento. Ad esempio, con un tempo di funzionamento di 120 minuti, può pulire ininterrottamente per un periodo di tempo più lungo senza dover ricaricare frequentemente o sostituire la batteria.

Per finire, il robot dispone di funzionalità smart: con l’app intelligente OKP è possibile avviare, interrompere, mettere in pausa o regolare la modalità di pulizia a distanza. Il dispositivo è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendo agli utenti di avviare e interrompere la pulizia del robot tramite comandi vocali.

Rivoluziona le pulizie domestiche con il Robot aspirapolvere OKP: oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto bomba del 29%. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.