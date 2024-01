RIVOLUZIONA la pulizia di casa con la Scopa a vapore Hoover 2-in-1 a MENO DI 80€

Prova la forza del vapore per far brillare tutte le superfici di casa, che si tratti di pavimenti, piastrelle o fornelli! Oggi su Amazon puoi acquistare la Scopa a vapore Hoover Steam Capsule 2-in-1 a soli 79 euro, grazie ad un mega sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Scopa a vapore Hoover Steam Capsule 2-in-1: funzionalità e modalità di utilizzo

La Scopa a vapore Hoover Steam Capsule 2-in-1 permette di igienizzare tutte le superfici della tua casa, dai pavimenti alle piastrelle passando per i fornelli e gli angoli più difficili da raggiungere.

La potente emissione di vapore assicura che vengano neutralizzati ed eliminati fino al 99,9% dei comuni germi e batteri domestici su superfici dure, mobili, piastrelle e altro. Così facendo l’ambiente domestico sarà più sano per te e la tua famiglia, in quanto non è necessario l’utilizzo di detergenti e sostanze chimiche.

È possibile impostare la giusta quantità di vapore usando i controlli elettronici presenti sull’impugnatura della scopa lavapavimenti Hoover: bassa per superfici delicate come il parquet, media per piastrelle e vinile, alta per marmo e pietra.

La doppia funzionalità permette di sfruttarla sia come scopa a vapore, ideale per grandi superfici, che come pistola a vapore rimovibile, progettata per le superfici verticali.

Nella promozione sono compresi, inoltre, una serie di accessori per rendere la pulizia impeccabile: una spazzola rettangolare, adatta ad ogni superficie; una spazzola triangolare, con setole dure, ideale per gli angoli e le lo sporco più ostinato; 8 accessori dedicati alla pistola a vapore; 2 panni per la spazzola principale e un adattatore per la pulizia dei tappeti.

Rivoluziona le pulizie domestiche con la Scopa a vapore Hoover Steam Capsule 2-in-1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 79 euro, grazie ad un mega sconto del 18%. Cosa aspetti? Corri immediatamente ad ordinarla!

