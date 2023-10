Rivoluziona la PULIZIA di casa con il Robot aspirapolvere WiFi SUPER SCONTATO

L’era delle pulizie domestiche faticose è finita. Grazie al Robot Aspirapolvere iRobot Roomba j7, ora puoi goderti una casa pulita senza muovere un dito. E la notizia ancora migliore? Questo gioiellino della tecnologia è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero straordinario: solo 499,90€.

Con uno sconto del 13%, non c’è mai stato un momento migliore per investire nella pulizia automatizzata della tua casa. Non aspettare che l’offerta scada!

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba j7: Tecnologia e Design All’avanguardia

Se sei stanco di spendere ore preziose della tua settimana aspirando e pulendo, il Robot Aspirapolvere iRobot Roomba j7 è la soluzione che fa per te.

Ecco alcune delle sue specifiche straordinarie:

Tecnologia PrecisionVision Navigation™ : Questa funzione avanzata permette al Roomba j7 di riconoscere gli ostacoli e di evitarli. Che si tratti di cavi, calzini o anche delle cacche del tuo animale domestico, il j7 li eviterà con precisione.

: Questa funzione avanzata permette al Roomba j7 di e di evitarli. Che si tratti di cavi, calzini o anche delle cacche del tuo animale domestico, il j7 li eviterà con precisione. Pulizia Profonda : Grazie al suo sistema di pulizia a 3 stadi , il Roomba j7 cattura la polvere, lo sporco e i detriti su qualsiasi tipo di pavimento, dai tappeti ai pavimenti in legno.

: Grazie al suo , il Roomba j7 cattura la polvere, lo sporco e i detriti su qualsiasi tipo di pavimento, dai tappeti ai pavimenti in legno. App iRobot Home : Con l’app, puoi programmare le pulizie , impostare zone senza accesso e persino ricevere aggiornamenti sulle attività di pulizia in tempo reale.

: Con l’app, puoi , impostare zone senza accesso e persino ricevere aggiornamenti sulle attività di pulizia in tempo reale. Compatibilità con Assistente Vocale : Chiedi a Alexa o Google Assistant di iniziare, fermare o mettere in pausa la pulizia. Il tuo Roomba j7 risponderà immediatamente ai tuoi comandi vocali.

: Chiedi a Alexa o Google Assistant di iniziare, fermare o mettere in pausa la pulizia. Il tuo Roomba j7 risponderà immediatamente ai tuoi comandi vocali. Autonomia Impressionante: Con una durata della batteria che arriva fino a 90 minuti, il Roomba j7 può pulire intere sezioni della tua casa con una sola carica.

Dai la possibilità a questo gioiellino di trasformare il tuo ambiente abitativo e regalati il lusso di una pulizia efficiente e senza sforzo. Oggi il Robot Aspirapolvere iRobot Roomba j7 è disponibile a 499 euro con uno sconto del 13%. Assicurati questo strumento rivoluzionario a un prezzo che solo Amazon può offrirti, una casa pulita ti sta aspettando!

