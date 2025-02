Ritrova tutto ciò che vuoi con l'Apple AirTag: oggi a mini prezzo su Amazon

Sei il classico smemorato che perde chiavi e smartphone dappertutto? La soluzione perfetta per te è l’Apple AirTag, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro con un super sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, se attivi un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!

Apple AirTag: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple AirTag è il localizzatore Bluetooth più venduto in assoluto grazie alle sue specifiche tecniche versatili e all’avanguardia.

La modalità di configurazione è davvero semplice e veloce: basta un tap e si collega in pochi secondi all’iPhone o all’iPad. È possibile utilizzarlo per monitorare la posizione di qualsiasi tipologia di oggetto personale, che si tratti di chiavi, smartphone, portafogli, valigie, borse e così via.

Per ritrovare i tuoi oggetti bisogna semplicemente utilizzare l’app Dov’è, ovvero la stessa adibita a localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari. Inoltre, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, basterà sfruttare la funzione “Posizione precisa” che ti guida al punto esatto in cui si trova il localizzatore.

Allo stesso tempo, è possibile localizzare l’AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è. Ovviamente la sicurezza è sempre garantita in quanto tutte le comunicazioni avvengono in forma anonima e criptata, per tutelare la privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.