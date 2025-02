Ritrova tutto ciò che vuoi con 4 Apple AirTag a prezzo stracciato su Amazon

Ecco una mega offerta che accontenterà tutti gli smemorati in ascolto! Oggi su Amazon la confezione da 4 di Apple AirTag è disponibile a soli 105 euro con un super sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Apple AirTag: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Apple AirTag è il localizzatore Bluetooth per eccellenza, ed oggi è disponibile in una confezione da 4 ad un prezzo davvero stracciato.

Grazie a questo gadget super utile, potrai monitorare la posizione di qualsiasi oggetto personale che si tratti di chiavi, borse, valigie, smartphone e così via: basterà utilizzare l’app Dov’è per tenere d’occhio e ritrovare tutto in qualsiasi luogo tu sia.

La modalità di configurazione è davvero semplice ed instantanea: con un tap l’AirTag si collega all’iPhone o all’iPad e potrai cominciare a sfruttarlo. Nello specifico, per ritrovare un oggetto potrai sia far suonare l’altoparlante integrato che chiedere aiuto a Siri con un semplice comando vocale.

Il localizzatore sfrutta la tecnologia Ultra Wideband e la funzione “Posizione precisa” per guidarti al punto esatto in cui si trova. Allo stesso tempo, se la distanza è elevata, è possibile farsi supportare dalla rete Dov’è alla quale sono collegati già centinaia di milioni di dispositivi Apple.

