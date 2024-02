RISPARMIA sull'iPhone 15: CODICE SCONTO su eBay attivo

Apple non ha bisogno di presentazioni, così come, a non averne bisogno, sono i suoi iPhone e oggi, su eBay, è disponibile un codice sconto “SANVALENTINO” sull’iPhone 15 del valore di 39,50€ il che fa scendere il prezzo del telefono a 750,49€.

Codice sconto attivo sull’iPhone 15

La Dynamic Island su iPhone 15 rivoluziona l’esperienza utente offrendo una piattaforma interattiva che mostra notifiche e attività in tempo reale, garantendo di non perdere mai nulla di importante. Il design innovativo di iPhone 15 presenta una costruzione robusta in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere.

La parte anteriore, protetta da Ceramic Shield, è incredibilmente resistente, offrendo una protezione superiore rispetto ai tradizionali vetri per smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in condizioni di forte illuminazione, migliorando la leggibilità anche sotto il sole diretto.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura immagini di altissima qualità e dettaglio, mentre i ritratti di nuova generazione offrono un controllo ancora maggiore sulla messa a fuoco e sui colori. Grazie al chip A16 Bionic, l’iPhone 15 supporta funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate cristalline. Inoltre, è estremamente efficiente dal punto di vista energetico, garantendo una durata della batteria per l’intera giornata.

La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare l’iPhone 15, il Mac e l’iPad, offrendo maggiore praticità e versatilità. Le funzioni di sicurezza avanzate, come il SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, assicurano la massima sicurezza in situazioni di emergenza.



