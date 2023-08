RISPARMIA QUASI 200 EURO sul Notebook da gaming Acer: FOLLIA AMAZON

Appassionati di videogiochi in ascolto, non potete assolutamente perdervi questa mega offerta di Amazon! Oggi su Amazon il Notebook da gaming Acer Aspire 7, già in vendita a un prezzo competitivo, è scontato del 19%, per cui puoi acquistarlo a soli 799 euro.

Non perdere questa occasione per avere tra le mani un computer potente e performante risparmiando addirittura 190 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Notebook Gaming Acer Aspire 7: tutte le caratteristiche tecniche

Il Notebook Gaming Acer Aspire 7 è dotato di un processore AMD Ryzen 5 5625U e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6, che insieme consentono di ottenere prestazioni elevate per eseguire anche i giochi più esigenti.

La RAM di 16 GB DDR4 e il disco rigido PCIe NVMe SSD da 512 GB offrono spazio e velocità per gestire i file e i programmi in modo efficiente.

Il display da 15.6″ FHD IPS 60 Hz LCD con risoluzione 1920 x 1080 pixel garantisce un’esperienza visiva di alta qualità, offrendo colori nitidi e vivaci e una luminosità adeguata anche in ambienti poco illuminati. Inoltre, la tecnologia IPS consente di visualizzare l’immagine da angolazioni diverse senza perdere la qualità dell’immagine.

Le dimensioni compatte del Notebook Gaming Acer Aspire 7 lo rendono facile da trasportare e da utilizzare ovunque, mentre il sistema operativo Windows 11 Home lo rende facile da utilizzare anche per chi non è molto esperto di computer.

In definitiva, questo dispositivo è un computer potente e performante che può soddisfare le esigenze dei gamers più esigenti. Oggi puoi acquistare su Amazon il Notebook Gaming Acer Aspire 7 a soli 799 euro grazie ad uno sconto del 19%. Grazie alle sue prestazioni elevate, alla sua compattezza e alla qualità del display, questo prodotto è perfetto per chi ama giocare con un computer performante e affidabile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.