RISPARMIA più di 75 EURO sul treno merci LEGO City telecomandato

Sulla confezione c’è scritto 6-12 anni, ma lo sappiamo tutti: non si è mai troppo adulti per passare il pomeriggio a montare il proprio treno merci LEGO telecomandato. Soprattutto se lo sconto è così importante: ben 76€ risparmiati su un gioiellino che arricchirà di molto la vostra collezione di giocattoli. Acquista subito il set a soli 193,89€, una vera e propria occasione con un sconto del 28% sul prezzo di listino!

Treno merci LEGO telecomandato in offerta su Amazon

Benvenuto nel mondo di LEGO City, dove l’avventura si fonde con l’ingegneria e la creatività! Adesso, passiamo alle fantastiche caratteristiche di questi set. Il LEGO 60198 City Treno Merci non è un semplice treno. È un capolavoro di design e funzionalità. Telecomandato via Bluetooth, permette a chi gioca di controllare ogni singolo movimento, dando vita al treno e guidandolo attraverso avventure senza fine. Le 3 carrozze dettagliate rendono ogni viaggio un’esperienza unica, permettendo di trasportare merci varie e di creare storie avvincenti.

Ma ogni treno ha bisogno di una stazione, giusto? Ecco dove entra in gioco il 60335 City Stazione Ferroviaria. Questo set, ricco di dettagli e accessori, porta la tua esperienza LEGO City a un nuovo livello. Con un bus giocattolo e un camion ferroviario, le possibilità di gioco si espandono, permettendo di creare intere scene urbane piene di azione e movimento. La stazione, con i suoi numerosi dettagli e accessori, diventa il cuore pulsante della tua città LEGO.

Concludendo, questi set LEGO City sono più di semplici giocattoli. Sono porte aperte sull’immaginazione, veicoli per storie incredibili e mezzo per imparare giocando. E con un’offerta come questa, è il momento ideale per arricchire la tua collezione o fare il regalo perfetto.

Dunque, non perdere questa opportunità unica. Vivi l’avventura, costruisci la tua città e fai viaggiare la tua immaginazione con il Treno Merci e la Stazione Ferroviaria di LEGO City. Ordina ora e assicurati questa offerta imperdibile prima che sia troppo tardi!

