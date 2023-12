Risparmia PIU' DI 400 EURO sullo Smartphone Blackview: FOLLIA AMAZON

Non perdete l’opportunità unica di acquistare lo smartphone Blackview A52Pro su Amazon a un prezzo straordinario di 94,99€, con uno sconto del 70% e un coupon aggiuntivo di 55€!

Questa offerta è perfetta per chi cerca un dispositivo mobile all’avanguardia senza spendere una fortuna. Con il Blackview A52Pro, avrete accesso a tecnologia di punta, design elegante e funzionalità avanzate, il tutto a un prezzo imbattibile.

Tutte le specifiche tecniche dello smartphone Blackview A52Pro

Lo smartphone Blackview A52Pro è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Dotato di un processore octa-core, offre prestazioni fluide e veloci, ideali per navigare, giocare e utilizzare app senza alcun rallentamento.

La sua memoria RAM da 4GB e lo spazio di archiviazione da 64GB, espandibile fino a 128GB tramite microSD, offrono ampio spazio per tutte le vostre applicazioni, foto e video.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è il suo display da 6,52 pollici. Con una risoluzione HD+, offre immagini nitide e colori vivaci, rendendo ogni esperienza visiva un piacere per gli occhi. Che si tratti di guardare film, giocare o semplicemente navigare sul web, lo schermo del Blackview A52Pro vi garantirà una qualità visiva eccellente.

La fotografia è un altro aspetto in cui il Blackview A52Pro eccelle. Con una doppia fotocamera posteriore da 13MP, potrete catturare immagini dettagliate e video di alta qualità. La fotocamera frontale da 5MP è perfetta per selfie e videochiamate, garantendo sempre il meglio in termini di qualità dell’immagine.

Inoltre, lo smartphone è dotato di una batteria a lunga durata da 4500mAh, che vi permette di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza preoccupazioni. La sua connessione 4G LTE assicura una navigazione internet veloce e affidabile, mentre il sistema operativo Android vi offre un’interfaccia utente intuitiva e accesso a un vasto ecosistema di app.

A soli 94,99€ su Amazon, grazie ad un super doppio sconto, lo smartphone Blackview A52Pro rappresenta un’offerta imperdibile. Godetevi un dispositivo all’avanguardia a un prezzo eccezionale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.