RISPARMIA PIU' DI 140 EURO sull'innovativo POCO F4 GT: offerta LIMITATISSIMA

È ora di rinnovare il vostro smartphone? Cogliete al volo la mega promozione sul POCO F4 GT, oggi in vendita a soli 362,12€, con uno sconto incredibile del 28%!

Questo vuol dire che potrete risparmiare più di 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfittate il prima possibile dell’offerta, sono a disposizione gli ultimissimi pezzi scontati!

POCO F4 GT: tutte le specifiche tecniche

Il POCO F4 GT è un concentrato di potenza e innovazione. Dotato di un ampio display AMOLED E4 da 6,67 pollici, potrete godere di immagini brillanti e dettagliate con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, regalando un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Lasciatevi stupire dalla qualità delle immagini, che vi immergeranno completamente nel mondo digitale.

Ma le sorprese non finiscono qui! Al cuore di questo dispositivo batte il processore Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni eccezionali. Potrete godere di un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, sia che si tratti di giochi ad alta intensità grafica o di multitasking impegnativi. La memoria RAM da 8 GB garantisce una gestione efficiente delle applicazioni, consentendovi di passare da un’attività all’altra senza rallentamenti.

E che dire della fotocamera? Il POCO F4 GT è dotato di una tripla fotocamera da 64 MP, che cattura immagini sorprendenti con una nitidezza e una profondità straordinarie. Potrete scattare foto di alta qualità, registrare video in 4K e immortalare i momenti più preziosi con una qualità davvero eccezionale.

Un altro aspetto che rende il POCO F4 GT un vero gioiello è la batteria da 4700mAh con tecnologia HyperCharge 120W. Potrete dire addio all’ansia della batteria scarica, in quanto questa batteria potente vi permetterà di utilizzare il vostro smartphone per lunghe ore senza preoccupazioni. E con la tecnologia HyperCharge 120W, la ricarica sarà rapidissima, permettendovi di tornare operativi in un baleno.

Ad oggi il POCO F4 GT è disponibile su Amazon a soli 362,12€ con uno sconto del 28%. Questa offerta è limitata nel tempo, quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.