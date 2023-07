RISPARMIA PIU' DI 100 EURO sulla Smat tv LG da 32": sconto folle di Amazon

Se sei alla ricerca di una nuova esperienza di intrattenimento a casa tua, non puoi perdere l’opportunità di acquistare la LG Smart TV Full HD da 32″ su Amazon. Con uno sconto del 33%, puoi portarti a casa questa Smart TV di qualità a soli 212,89€.

Con immagini nitide e dettagliate, suono coinvolgente e funzionalità smart avanzate, questa TV è perfetta per trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema. Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, cosa aspetti?

LG Smart TV Full HD da 32″: tutte le specifiche tecniche

La LG Smart TV Full HD da 32″ è dotata di specifiche tecniche avanzate, che ti garantiranno un’esperienza di visione eccezionale.

Ecco alcune delle caratteristiche più importanti:

Schermo Full HD da 32″ : Lo schermo Full HD da 32″ offre immagini chiare e dettagliate, permettendoti di goderti i tuoi film, serie TV e giochi preferiti con una qualità visiva straordinaria.

: Lo schermo Full HD da 32″ offre immagini chiare e dettagliate, permettendoti di goderti i tuoi film, serie TV e giochi preferiti con una qualità visiva straordinaria. Processore Quad-Core : Il processore Quad-Core garantisce prestazioni fluide e veloci, consentendoti di passare da un’applicazione all’altra senza problemi.

: Il processore Quad-Core garantisce prestazioni fluide e veloci, consentendoti di passare da un’applicazione all’altra senza problemi. WebOS 6.0 : Grazie al sistema operativo WebOS 6.0, avrai accesso a un’ampia gamma di app di streaming, giochi e altro ancora, rendendo la tua esperienza di visione ancora più personalizzata.

: Grazie al sistema operativo WebOS 6.0, avrai accesso a un’ampia gamma di app di streaming, giochi e altro ancora, rendendo la tua esperienza di visione ancora più personalizzata. HDR (High Dynamic Range) : La tecnologia HDR migliora la gamma dinamica delle immagini, offrendo una gamma di colori più ampia e una maggiore luminosità per immagini più realistiche e vivide.

: La tecnologia HDR migliora la gamma dinamica delle immagini, offrendo una gamma di colori più ampia e una maggiore luminosità per immagini più realistiche e vivide. Virtual Surround Sound: Il Virtual Surround Sound offre un’esperienza audio coinvolgente, avvolgendoti nella tua musica e nei tuoi film preferiti con un suono avvolgente.

La LG Smart TV Full HD da 32″ è l’opzione ideale per chiunque voglia migliorare la propria esperienza di intrattenimento a casa. Con uno sconto del 33% su Amazon, puoi portarti a casa questa Smart TV di alta qualità a soli 212,89€. Non perdere questa straordinaria occasione per trasformare la tua esperienza di visione e portare il cinema direttamente nel tuo salotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.