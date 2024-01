RISPARMIA in bolletta grazie a 4 Prese SMART con monitoraggio consumi a SOLI 29€

Bastano piccoli accorgimenti per rendere casa più intelligente e, in contemporanea, risparmiare in bolletta! Ad esempio oggi su Amazon è disponibile un’offerta da non farsi assolutamente scappare: 4 Prese Smart Meross con Monitoraggio dei consumi possono essere acquistate a soli 29 euro applicando un coupon di sconto del 30% al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Prese Smart Meross con Monitoraggio dei consumi: modalità di utilizzo

La presa smart Meross è un mini dispositivo super versatile e indispensabile per rendere casa più intelligente, riducendo anche i consumi in bolletta.

Ha dimensioni di 5,0×5,7×6,3 cm, più compatte rispetto alle tradizionali prese intelligenti: questo design consente un’installazione agevole e un risparmio efficace dello spazio in casa. È possibile impostare l’orario di accensione o spegnimento del mini dispositivo in base alle esigenze e alle abitudini proprie o della famiglia, in modo che la presa WiFi funzionerà o si spegnerà automaticamente all’ora prestabilita.

Il risparmio energetico è garatito in quanto la presa fornisce rapporti in tempo reale sul consumo ed è possibile visualizzare i dati di consumo settimanali, mensili o annuali degli elettrodomestici tramite l’app Meross, aiutandoti a risparmiare in modo più efficace sulla bolletta dell’elettricità. Inoltre, attraverso l’app, è possibile controllare la presa intelligente da qualsiasi luogo in cui si disponga di una connessione Internet.

Inoltre, quando il dispositivo rileva che l’apparecchio collegato è in modalità standby, si spegne automaticamente, aiutandoti a risparmiare sulla bolletta e a goderti facilmente uno stile di vita eco-sostenibile.

Oggi il set da 4 Prese Smart Meross con Monitoraggio dei consumi possono è disponibile su Amazon a soli 29 euro applicando un coupon di sconto del 30% al momento dell’ordine. Approfittane il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

