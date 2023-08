RISPARMIA €120 sull'aspirapolvere Dyson V11 in sconto al 20%

Con questo articolo, anche fare le pulizie di casa sarà un piacere: non perdere l’offerta su eBay per il Dyson V11™ Absolute Extra. Con uno sconto del 20%, puoi portare a casa questo potente aspirapolvere a soli 479,00€. Questa è un’occasione imperdibile per ottenere prestazioni di pulizia eccezionali e una maggiore flessibilità senza fili. Non perdere tempo, l’offerta è limitata nel tempo!

Aspirapolvere Dyson V11™ Absolute Extra in offerta su eBay a soli 479,00€

Il Dyson V11™ Absolute Extra è disponibile in offerta su eBay a soli 479,00€ grazie a uno sconto del 20%. Questo aspirapolvere, di solito venduto a prezzo pieno, può essere tuo a un prezzo scontato per un periodo di tempo limitato. Non perdere l’opportunità di portare a casa il top di gamma di Dyson a un prezzo così conveniente.

Specifiche Tecniche: La Tecnologia Avanzata di Dyson al tuo Servizio

L’aspirapolvere Dyson V11™ Absolute Extra è dotato di alcune delle specifiche tecniche più avanzate che rendono la pulizia di casa più facile ed efficiente. Le caratteristiche chiave includono:

Senza Filo e Potente: Questo aspirapolvere senza filo offre la massima flessibilità durante le pulizie senza compromettere la potenza di aspirazione. Goditi la libertà di spostarti liberamente in tutta la casa senza dover cambiare prese di corrente.

Questo aspirapolvere senza filo offre la massima flessibilità durante le pulizie senza compromettere la potenza di aspirazione. Goditi la libertà di spostarti liberamente in tutta la casa senza dover cambiare prese di corrente. Motore Digitale Dyson V11™: Il potente motore digitale V11™ offre un’aspirazione eccezionale per catturare polvere, sporco e detriti di ogni tipo, garantendo una pulizia profonda e completa.

Il potente motore digitale V11™ offre un’aspirazione eccezionale per catturare polvere, sporco e detriti di ogni tipo, garantendo una pulizia profonda e completa. Display Intelligente: Grazie al display integrato, puoi monitorare in tempo reale le prestazioni dell’aspirapolvere, compreso il livello della batteria e il tempo di pulizia rimanente.

Grazie al display integrato, puoi monitorare in tempo reale le prestazioni dell’aspirapolvere, compreso il livello della batteria e il tempo di pulizia rimanente. Sistema di Filtraggio Avanzato: Il sistema di filtraggio avanzato cattura particelle microscopiche e allergeni, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria della tua casa.

Il sistema di filtraggio avanzato cattura particelle microscopiche e allergeni, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria della tua casa. Accessori Versatili: Il Dyson V11™ Absolute Extra è fornito con una selezione di accessori versatili, tra cui una spazzola per pavimenti, una spazzola per tappeti e una spazzola per fessure, per affrontare tutte le esigenze di pulizia.

Il Dyson V11™ Absolute Extra è l’aspirapolvere senza filo ideale per chi cerca prestazioni di pulizia eccezionali e una maggiore comodità durante le pulizie domestiche. Con uno sconto del 20%, questa è un’opportunità da cogliere al volo.

Non lasciarti sfuggire l’offerta su eBay eaggiungi il Dyson V11™ Absolute Extra al tuo carrello. Prendi il controllo della pulizia della tua casa e goditi un ambiente più sano e pulito grazie alle prestazioni di alto livello di Dyson.

Acquista ora il Dyson V11™ Absolute Extra e rendi la pulizia di casa una piacevole esperienza senza fili!

