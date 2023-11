RISPARMIA 470€ su questo tablet Android 13 in sconto del 78% (129,99€)

Nel mare dei tablet disponibili, ecco emergere una perla di tecnologia che unisce prestazioni e convenienza: il Blackview Tab 8, offerto a un prezzo esclusivo di soli 129,99€ su Amazon. Con un risparmio del 78%, questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo dispositivo o regalarne uno a qualcuno di speciale, approfittando di una delle offerte più competitive sul mercato.

Tablet Android Blackview Tab 8 a soli 129,99€ in sconto Amazon del 78%

Il Blackview Tab 8 è un concentrato di tecnologia che offre un’esperienza utente superiore. Immagina di tenere tra le mani un tablet con un display da 10 pollici che offre una visione ampia e coinvolgente, perfetto per i tuoi film preferiti, giochi o per navigare su internet. Equipaggiato con Android 13, l’ultima versione del sistema operativo più diffuso al mondo, assicura un’interfaccia utente fluida e aggiornata.

Al suo interno batte un cuore potente: il processore T606 Octa-Core garantisce una performance veloce e senza intoppi, ideale per il multitasking o per le sessioni di gaming più intense. E con una memoria da 128GB espandibile fino a 2TB tramite slot TF, non avrai mai problemi di spazio per le tue app e i tuoi file. La combinazione di 16GB di RAM fa del Blackview Tab 8 un vero e proprio gigante nella sua categoria, pronto a soddisfare anche l’utente più esigente.

Questo tablet non si limita a offrire solo ottime prestazioni hardware. La connettività 4G LTE e 5G WiFi ti consente di rimanere connesso con velocità impressionanti ovunque tu vada. Con la capacità di inserire due SIM, il Tab 8 si trasforma in un vero e proprio smartphone quando ne hai bisogno. E le fotocamere da 13MP e 8MP promettono scatti e videochiamate di qualità eccellente. La sicurezza non è stata trascurata, con il Face ID che protegge i tuoi dati personali.

Non dimentichiamo la batteria da 7680mAh, che garantisce ore e ore di utilizzo senza il bisogno di ricaricare, e la comodità del Type-C, OTG, e del jack per le cuffie che rendono questo tablet un dispositivo estremamente versatile.

Il Blackview Tab 8 rappresenta un affare che combina alte prestazioni, versatilità e un prezzo accessibile. Non lasciarti scappare questa offerta a tempo limitato e porta a casa un tablet che ridefinirà il tuo modo di lavorare, giocare e connetterti.

L’offerta su Amazon è una di quelle da cogliere al volo. Fai clic su “Aggiungi al carrello” e inizia a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti con il Blackview Tab 8, il tuo nuovo compagno digitale per ogni esigenza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.