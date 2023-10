RISPARMIA 450 EURO sulla Smart TV Samsung da 55" (SCONTATISSIMA AL 42%)

Da quanto tempo sogni di avere una Smart TV di alta qualità per goderti al meglio film, serie TV e streaming? Oggi il tuo desiderio può diventare realtà con una spesa minima! La Samsung Smart TV da 55″ è attualmente in offerta su Amazon a soli 603,88€, con uno sconto incredibile del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 450 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non farti sfuggire questa straordinaria opportunità di portare il meglio dell’intrattenimento direttamente a casa tua, corri su Amazon!

Smart TV Samsung da 55″: massima qualità con un risparmio assurdo

La Samsung Smart TV da 55″ offre una serie di specifiche tecniche avanzate per garantirti un’esperienza di visione di altissima qualità.

Ecco di cosa stiamo parlando:

Dimensioni dello Schermo: Il display da 55 pollici offre immagini straordinarie con colori vivaci e dettagli nitidi.

Il display da 55 pollici offre immagini straordinarie con colori vivaci e dettagli nitidi. Risoluzione 4K UHD: Grazie alla risoluzione Ultra HD 4K, potrai goderti immagini chiare e dettagliate con una qualità quattro volte superiore rispetto alle TV Full HD.

Grazie alla risoluzione Ultra HD 4K, potrai goderti immagini chiare e dettagliate con una qualità quattro volte superiore rispetto alle TV Full HD. Smart TV: Accedi facilmente a servizi di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molti altri direttamente dalla TV. La connessione Wi-Fi integrata ti consente di navigare in internet e utilizzare le app preferite.

Accedi facilmente a servizi di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molti altri direttamente dalla TV. La connessione Wi-Fi integrata ti consente di navigare in internet e utilizzare le app preferite. Assistente Vocale Integrato: Controlla la TV con la tua voce grazie agli assistenti vocali integrati come Bixby e Alexa.

Controlla la TV con la tua voce grazie agli assistenti vocali integrati come Bixby e Alexa. HDR (High Dynamic Range): L’HDR migliora la gamma dinamica delle immagini, offrendo scene più luminose e dettagliate, con colori più realistici.

L’HDR migliora la gamma dinamica delle immagini, offrendo scene più luminose e dettagliate, con colori più realistici. Connettività Completa: La TV è dotata di numerose porte HDMI e USB per collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e molto altro.

La TV è dotata di numerose porte HDMI e USB per collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e molto altro. Design Elegante: Il design sottile e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di eleganza.

La Samsung Smart TV da 55″ è la soluzione perfetta per trasformare la tua sala in un centro di intrattenimento di alta qualità. Con uno sconto del 42% su Amazon, oggi potrai acquistarla a soli 603 euro compresa spedizione gratuita. È il momento ideale per portare a casa questa TV eccezionale e goderti il meglio dell’intrattenimento direttamente nel tuo salotto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.