RISPARMIA 350 EURO sull'Apple iPhone 12 ricondizionato COME NUOVO

Finalmente potrai avere un iPhone di qualità ad un prezzo davvero conveniente! Amazon ha appena lanciato una mega offerta sull’Apple iPhone 12 ricondizionato, oggi disponibile a soli 495 euro con uno sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai acquistare lo straordinario dispositivo risparmiando più di 350 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offertona, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Apple iPhone 12 ricondizionato: dispositivo top ad un prezzo piccolissimo

L’Apple iPhone 12 ricondizionato è una scelta intelligente per coloro che desiderano un dispositivo di fascia alta a un prezzo più accessibile. Puoi essere tranquillo perché il prodotto è stato accuratamente testato e ricondizionato per garantire un funzionamento perfetto e una condizione eccellente. Avrai tra le mani un iPhone come nuovo!

Ecco le specifiche tecniche più importanti dell’Apple iPhone 12 ricondizionato:

Design elegante : L’iPhone 12 presenta un design elegante e raffinato con una scocca in vetro e alluminio resistente. Sarai conquistato dalla sua bellezza e dall’attenzione ai dettagli.

: L’iPhone 12 presenta un design elegante e raffinato con una scocca in vetro e alluminio resistente. Sarai conquistato dalla sua bellezza e dall’attenzione ai dettagli. Display Super Retina XDR : Con un display OLED da 6,1 pollici, l’iPhone 12 ti offre colori vividi, contrasto elevato e una qualità visiva straordinaria. Potrai goderti immagini e video nitidi e dettagliati.

: Con un display OLED da 6,1 pollici, l’iPhone 12 ti offre colori vividi, contrasto elevato e una qualità visiva straordinaria. Potrai goderti immagini e video nitidi e dettagliati. Potente processore : L’iPhone 12 è alimentato dal chip A14 Bionic, che offre prestazioni eccezionali, velocità di elaborazione incredibile e una gestione efficiente dell’energia. Potrai eseguire applicazioni complesse e giochi senza problemi.

: L’iPhone 12 è alimentato dal chip A14 Bionic, che offre prestazioni eccezionali, velocità di elaborazione incredibile e una gestione efficiente dell’energia. Potrai eseguire applicazioni complesse e giochi senza problemi. Fotocamera di qualità professionale : Con il sistema a doppia fotocamera da 12 MP, potrai scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K. Avrai a disposizione funzioni avanzate come la modalità notte, il ritratto e lo Smart HDR.

: Con il sistema a doppia fotocamera da 12 MP, potrai scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K. Avrai a disposizione funzioni avanzate come la modalità notte, il ritratto e lo Smart HDR. Connessione 5G: L’iPhone 12 supporta la connessione 5G, offrendoti velocità di navigazione ultraveloci e un’esperienza di streaming senza interruzioni.

Ad oggi l’Apple iPhone 12 ricondizionato è disponibile su Amazon a soli 495€ con uno sconto del 41%. Approfitta subito dell’offerta per godere di tutte le funzionalità avanzate di un iPhone di ultima generazione, senza dover spendere una fortuna!

