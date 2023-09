RISPARMIA 230 EURO sul Robot MULTIFUNZIONALE: sfrutta ora il COUPON DI SCONTO!

Immagina di poter avere a casa tua un assistente che si preoccupa di mantenere ogni angolo pulito senza che tu debba fare alcuno sforzo. Con Roborock S7 Max Ultra, il futuro della pulizia domestica è già qui! E ora, grazie a una straordinaria offerta su Amazon, puoi avere questo gioiello tecnologico a casa tua a un prezzo senza precedenti: soli 969€ sfruttando un coupon di sconto da ben 230€!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Le occasioni come questa sono rare e sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire!

Tutte le funzionalità del Roborock S7 Max Ultra

Adesso entriamo nel cuore della tecnologia. Il Roborock S7 Max Ultra non è un semplice robot aspirapolvere, ma una vera e propria rivoluzione nel mondo della pulizia domestica.

Dotato di una tecnologia di navigazione avanzata , questo piccolo assistente sa sempre dove si trova e dove deve andare, garantendo una copertura completa di ogni angolo della tua casa.

Uno degli aspetti più impressionanti è la sua base di auto-pulizia : una volta terminato il suo ciclo, il robot ritorna autonomamente alla base, dove viene pulito e svuotato, pronto per il prossimo giro. Questo significa che non dovrai preoccuparti di pulirlo o svuotarlo per settimane!

Il Roborock S7 Max Ultra vanta anche un sistema di spazzole flottanti che gli permette di adattarsi ai diversi tipi di superficie, garantendo una pulizia profonda sia sui pavimenti duri che sui tappeti. E grazie alla sua potente aspirazione , può aspirare anche lo sporco più ostinato.

Ma non è finita qui! L’innovativo sistema di serbatoi d’acqua separati consente al robot di lavare i pavimenti dopo aver aspirato lo sporco, lasciandoli splendenti e senza aloni. E se ti preoccupi del rumore, sappi che il suo funzionamento ultra-silen tizioso permetterà di rilassarti o lavorare senza essere disturbato.

Se stai cercando il top in termini di pulizia domestica, Roborock S7 Max Ultra è senza dubbio la scelta giusta. Grazie ad un mega coupon di sconto di 230 euro, oggi potrai acquistare su Amazon il dispositivo di ultima generazione a soli 969 euro. Corri a fare il tuo ordine, i coupon sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.