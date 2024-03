RISPARMIA 216€ sul Samsung Galaxy A54: doppia promozione su eBay

Il Samsung Galaxy A54 rappresenta un’eccellente scelta nel panorama degli smartphone Android, offrendo prestazioni avanzate e una vasta gamma di funzionalità all’avanguardia. Dotato di un ampio display da 6.4 pollici e una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, assicura un’esperienza visiva nitida e coinvolgente.

Tra le caratteristiche di spicco del Samsung Galaxy A54 figura il suo modulo 5G, che garantisce un trasferimento dati e una navigazione su Internet impeccabile, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità della connettività di ultima generazione.

Ma ciò che rende il Samsung Galaxy A54 veramente distintivo è la sua eccezionale multimedialità. La fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini di altissima qualità, con una risoluzione straordinaria di 8165 x 6124 pixel, mentre la capacità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel offre una riproduzione dettagliata e vibrante dei momenti più preziosi.

Non solo prestazioni e qualità visiva, ma anche un design elegante e compatto caratterizza il Samsung Galaxy A54, con uno spessore di soli 8.2mm che lo rende comodo da tenere in mano e piacevole da utilizzare. Il Samsung Galaxy A54, dunque, si distingue come uno smartphone completo e avanzato, ideale per coloro che cercano prestazioni di alto livello e un’esperienza multimediale straordinaria.

Su eBay, oggi, è presente una doppia super promo sul Samsung Galaxy A54: sconto del 38% e poi con il coupon PSPRMAR24 dal valore di 25€, per un costo finale di 284€.