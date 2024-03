RISPARMIA 190€ sul top di gamma DEFINITIVO: iPhone 15 Pro Max in SUPER SCONTO

L’iPhone 15 Pro Max rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica e del design. Forgiato nel titanio, questo dispositivo offre una combinazione perfetta di robustezza e leggerezza, con un vetro posteriore opaco e una parte frontale in Ceramic Shield che lo rende resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion porta l’esperienza visiva a nuovi livelli, con un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche straordinarie. La Dynamic Island offre notifiche in tempo reale, mentre il display always-on garantisce un accesso istantaneo alle informazioni più importanti.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip A17 Pro, che offre prestazioni clamorosamente innovative e un’efficienza senza pari. La potente fotocamera Pro, dotata di sette obiettivi professionali, consente di catturare immagini ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli nitidi, grazie alla fotocamera principale da 48MP e al teleobiettivo 5x che consente zoom precisi anche da lontano.

Il tasto Azione personalizzabile offre un accesso rapido alle funzioni preferite dell’utente, mentre le connessioni da Pro, come il connettore USB-C e il Wi-Fi 6E, assicurano una compatibilità universale e trasferimenti dati ultrarapidi. Infine, le funzioni di sicurezza avanzate, come l’SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, offrono tranquillità e sicurezza in ogni situazione.

