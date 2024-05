RISPARMIA 145€ sull'acquisto di iPhone 15: doppia promo su eBay

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su eBay, è disponibile una promozione doppia molto interessante: sconto del 13% al quale vanno aggiunti ulteriori 35€ di sconto con il coupon PSPRMAY24 per un costo totale di 674,90€.

Maxi offerta: iPhone 15 scontato due volte su eBay

L’iPhone 15 si distingue come uno dei smartphone iOS più avanzati e completi sul mercato attuale, grazie alla sua ricca dotazione e alla elevata multimedialità che offre agli utenti. Con un ampio schermo da 6.1 pollici e una risoluzione di 2556 x 1179 pixel, offre un’esperienza visiva straordinaria.

Ma le sue caratteristiche di punta non si fermano qui. Dotato di tecnologia 5G, assicura una navigazione in internet e un trasferimento dati eccellenti, portando l’esperienza di utilizzo a un livello superiore. Tra i concorrenti, l’iPhone 15 si distingue particolarmente per la sua multimedialità.

La fotocamera principale da 48 megapixel consente di catturare immagini con una risoluzione impressionante di 8000 x 6000 pixel, garantendo foto di altissima qualità e ricchezza di dettagli. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel assicura che ogni momento sia catturato con una nitidezza e una definizione straordinarie.

Non solo performance, ma anche design. Con uno spessore di soli 7.8mm, l’iPhone 15 si presenta come un dispositivo estremamente compatto e leggero, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza al suo profilo.

