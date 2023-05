RISPARMIA 100 EURO sul Samsung Galaxy Tab A8: ancora per POCHE ORE!

Se siete alla ricerca di un tablet funzionale sia a lavoro che a casa, abbiamo quello che fa per voi! Il Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile su Amazon a soli 179€, con uno straordinario sconto del 36%.

Samsung Galaxy Tab A8: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A8 è il tablet ideale per chi cerca alte prestazioni, affidabilità e un design elegante.

Con un display da 10.5 pollici e risoluzione di 1920×1200, potrete godere di immagini nitide e brillanti, perfette per guardare film, lavorare o giocare. Il processore octa-core, affiancato da 3 GB di RAM, garantisce una velocità e fluidità invidiabili, consentendo di utilizzare senza problemi anche le app più esigenti.

Una delle caratteristiche che rende il Galaxy Tab A8 un dispositivo imperdibile è la sua batteria da 7040mAh, che vi permetterà di utilizzare il tablet per lunghe sessioni di lavoro o svago senza dovervi preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, con una memoria interna da 32 GB, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD, non avrete mai problemi di spazio per i vostri documenti, foto e video.

Il Galaxy Tab A8 è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, ideali per scattare foto, fare videochiamate e partecipare a riunioni online. Il sistema operativo Android 11, invece, vi offrirà un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, oltre a un ampio catalogo di app tra cui scegliere.

Ma non è tutto! Il Samsung Galaxy Tab A8 offre anche un’esperienza audio di alta qualità grazie ai suoi due altoparlanti stereo Dolby Atmos, che vi consentiranno di immergervi nel suono dei vostri film, giochi e brani musicali preferiti.

In conclusione, il Samsung Galaxy Tab A8 è un dispositivo che combina performance, design e qualità a un prezzo assolutamente imbattibile. A soli 179€ e con uno sconto del 36%, questa offerta su Amazon rappresenta un’occasione imperdibile: non fatevela scappare!

