Ripetitore WiFi per una copertura potente e completa in tutta la casa: OFFERTA SHOCK

Il ripetitore WiFi TP-Link RE500X rappresenta la soluzione definitiva per migliorare la copertura e le prestazioni della tua rete domestica. Grazie alla tecnologia wireless Wi-Fi 6, questo dispositivo offre velocità superiori, una maggiore capacità e una riduzione della congestione della rete, assicurando un’esperienza di connessione fluida e affidabile.

Con la funzione di collegamento a un router OneMesh, il RE500X crea una rete Mesh estesa che garantisce una copertura continua in tutta la casa, eliminando le zone morte e garantendo una connessione stabile e affidabile in ogni angolo dell’abitazione.

Dotato di una porta Gigabit Ethernet, il ripetitore offre connessioni cablate più veloci per dispositivi come smart TV, computer e console di gioco, garantendo prestazioni ottimali anche per le attività che richiedono una larghezza di banda elevata. L’indicatore luminoso intelligente fornisce una guida visiva per individuare la posizione ottimale del ripetitore, aiutando a massimizzare la copertura WiFi e garantendo una connessione stabile e affidabile in tutta la casa.

Con la modalità AP, il RE500X consente di creare un nuovo punto di accesso WiFi per migliorare la tua rete cablata, aggiungendo funzionalità WiFi a dispositivi che altrimenti sarebbero solo cablati. Grazie all’app TP-LINK Tether, è possibile accedere e gestire facilmente la propria rete utilizzando qualsiasi dispositivo mobile iOS o Android, garantendo un controllo completo e intuitivo della rete domestica ovunque ci si trovi.

