Ring Intercom di Amazon + Echo Dot: La Combinazione Perfetta per una Casa Intelligente

Sei pronto a trasformare la tua casa in un ambiente più intelligente e connesso? Il Ring Intercom di Amazon + Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è ora disponibile su Amazon a soli 54,99€, grazie a uno sconto del 21%. È il momento perfetto per migliorare la sicurezza e il comfort della tua casa con tecnologie all’avanguardia.

Questo bundle non è solo un acquisto; è un passo verso una vita quotidiana più facile e sicura. Con il Ring Intercom e l’Echo Dot, avrai il controllo completo sulla tua casa, tutto a portata di voce.

Tecnologia e Sicurezza a Portata di Voce

Il Ring Intercom è un dispositivo rivoluzionario che rende il tuo citofono esistente intelligente. Potrai parlare con i visitatori e aprire il portone dell’edificio direttamente dall’app Ring, ricevendo notifiche in tempo reale ogni volta che qualcuno suona al citofono. La funzione di apertura a distanza ti consente di aprire il portone senza interrompere le tue attività, sia che tu sia a casa o in ufficio.

Inoltre, Ring Intercom è compatibile con Alexa, permettendoti di usare comandi vocali per parlare con chi suona al citofono e aprire il portone. Invia Chiavi ospite a amici e parenti per permettergli di entrare in casa a orari prestabiliti, e parla con chiunque suoni al citofono grazie alla funzione di audio bidirezionale.

L’Echo Dot (5ª generazione) porta l’esperienza audio a un nuovo livello con il suo miglior audio di sempre. Ascolta musica, audiolibri e podcast con voci più nitide e bassi più profondi. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo, imposta timer e ricevi risposte alle tue domande. Controlla i dispositivi per la Casa Intelligente con la tua voce e crea routine attivate dai sensori di temperatura integrati.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Aggiungi il Ring Intercom di Amazon + Echo Dot al tuo carrello oggi stesso e preparati a vivere un’esperienza di casa intelligente senza pari.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.