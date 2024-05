Rinfresca le tue giornate estive con il ventilatore da tavolo Beko al 25% di sconto

Il ventilatore da tavolo Beko è la soluzione ideale per combattere il caldo estivo in modo semplice e pratico. Con un design ricercato e compatto, questo ventilatore è facilmente trasportabile da una stanza all’altra, rendendolo perfetto per l’uso in ufficio, nel salotto o in camera da letto.

Grazie alle sue 3 velocità regolabili, il ventilatore Beko permette di personalizzare la corrente d’aria secondo le proprie esigenze. Il corpo oscillante del ventilatore consente di direzionare l’aria fresca in tutta la stanza, con un movimento dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra. Questo garantisce una circolazione d’aria omogenea e continua, mantenendo l’ambiente sempre piacevolmente fresco.

Il ventilatore Beko è dotato di un timer regolabile fino a 60 minuti, che permette di impostare il tempo di funzionamento desiderato per godere di un ambiente asciutto e confortevole in qualsiasi momento. Questo lo rende particolarmente utile per creare un’atmosfera piacevole senza preoccuparsi di spegnerlo manualmente.

La sicurezza è una priorità per Beko: la griglia protettiva avvolge le pale del ventilatore, garantendo un funzionamento sicuro e prevenendo incidenti con bambini o animali domestici. Con il ventilatore da tavolo Beko, puoi affrontare l’estate in tutta tranquillità, sapendo di avere un dispositivo affidabile e sicuro a disposizione.

Su Amazon, oggi, il ventilatore da tavolo Beko viene messo in offerta con uno sconto del 25% per un prezzo finale d’acquisto di 33,91€.