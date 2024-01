Respira ARIA SANA in casa con lo Xiaomi Smart Air Purifier in OFFERTA ESCLUSIVA

È ora di respirare aria sana e pulita in tutta casa grazie allo Xiaomi Smart Air Purifier Compact! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 114 euro grazie ad un super sconto del 23%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Investi nella tua salute e in quella di tutta la famiglia: porta a casa questo dispositivo super compatto con una spesa davvero minima!

Xiaomi Smart Air Purifier Compact: funzionalità e modalità di utilizzo

In casa non dovrebbe mai mancare lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact, il dispositivo indispensabile per respirare sempre aria sana e pulita.

Questo gioiellino è in grado di intrappolare il 99,97% delle particelle di 0,3 micron con una filtrazione 3-in-1 per una purificazione accurata. In più elimina i comuni inquinanti atmosferici interni grazie alla filtrazione strato per strato super efficiente.

Ha un design per doppio utilizzo, da tavolo e da pavimento, quindi può essere posizionato in qualsiasi angolo della casa in base alle proprie esigenze. Essendo compatto e dalle piccole dimensioni, è possibile spostarlo in un batter d’occhio e non darà mai ingombro.

Il dispositivo è dotato di un telecomando intelligente e può essere attivato anche da remoto utilizzando l’app Mi Home/Xiaomi Home.

Per finire, il monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale tiene sotto controllo le variazioni per ottimizzare la purificazione: attraverso l’indicatore luminoso a quattro colori avrai sempre a disposizione i dati esatti relativi alla qualità dell’aria nell’ambiente e potrai regolare le impostazioni di purificazione con i semplici pulsanti di controllo touch.

Per respirare in casa sempre aria sana e fresca, corri ad acquistare lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact! Oggi è disponibile su Amazon a soli 114 euro grazie ad un super sconto del 23%. Non fartelo scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.