Rendi SMART il tuo citofono con Ring Intercom: oggi a MENO DI META' PREZZO

È ora di rendere casa tua più smart con questa coppia di dispositivi vincenti! Si tratta del Ring Intercom di Amazon, ad oggi disponibile a soli 89,99€ con uno sconto incredibile del 53%!

Solo così avrai un sistema di sicurezza affidabile e facile da usare ad un prezzo imbattibile. La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni quindi ti consigliamo di coglierla al volo!

Massima sicurezza a casa con il Ring Intercom di Amazon

Il Ring Intercom di Amazon è un vero e proprio gioiellino con specifiche tecniche di alto livello. Il dispositivo offre un’immagine a colori HD a 1080p con un angolo di visione di 140 gradi. Inoltre, il dispositivo è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati, che consentono di comunicare con le persone che si trovano fuori dalla porta.

Il dispositivo è anche dotato di un sensore di movimento, che invia una notifica al tuo smartphone quando rileva movimenti nella zona monitorata.

Il Ring Intercom di Amazon offre anche molte altre caratteristiche interessanti, come la connettività WiFi, la compatibilitàcon Alexa e la possibilità di registrare video e audio in tempo reale. In più, il dispositivo può essere collegato ad altri dispositivi Ring per creare un sistema di sicurezza completo per la tua casa. L’installazione è facilissima e può essere effettuata in un attimo così da monitorare casa ovunque tu ti trovi.

Ad oggi il Ring Intercom di Amazon è disponibile a soli 89,99€ con uno sconto incredibile del 53%. Questo vuol dire che potrai pagare il dispositivo smart risparmiando ben 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Fai in fratta, l’offerta è limitata e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.