Rendi SMART casa e RISPARMIA energia con la Multipresa intelligente a MENO DI 20 EURO

Ti presentiamo un modo intelligente per gestire i tuoi dispositivi elettronici e risparmiare energia contemporaneamente! Basterà utilizzare la Multipresa Intelligente Eightree su Amazon: questo innovativo dispositivo ti permette di controllare le tue prese AC tramite Wi-Fi, offrendoti una soluzione comoda e intelligente per gestire i tuoi apparecchi domestici. Non perdere l’opportunità di acquistare questa multipresa a soli 19,99€, con uno sconto del 9% e un ulteriore coupon di 10€ di sconto.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma attenzione, gli articoli sono in esaurimento quindi non aspettare oltre!

Tutte le specifiche tecniche della Multipresa Intelligente Eightree

La Multipresa Intelligente Eightree è un dispositivo versatile e compatibile con i tuoi dispositivi smart. Grazie al supporto per le piattaforme di controllo vocale come Alexa, Google Home e SmartThings, potrai gestire le prese AC con semplici comandi vocali.

Con una capacità di 16A, questa multipresa può gestire carichi elettrici di diversa potenza, offrendoti la flessibilità di collegare sia dispositivi ad alta potenza come frigoriferi e condizionatori d’aria, sia dispositivi a bassa potenza come lampade e caricabatterie.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa multipresa è il monitoraggio del consumo energetico. Potrai tenere traccia del consumo di energia dei tuoi apparecchi elettrici direttamente dall’applicazione dedicata, consentendoti di adottare misure per ridurre il consumo energetico e risparmiare sulla bolletta. Inoltre, grazie al controllo remoto tramite connessione Wi-Fi, potrai accendere o spegnere le prese AC da qualsiasi luogo, garantendo un maggiore controllo e comfort nella tua casa.

Acquista subito la Multipresa Intelligente Eightree su Amazon a soli 19,99€, approfittando di uno sconto del 9% e di un coupon di 10€ di sconto. Con le sue specifiche tecniche all’avanguardia, questa multipresa ti offre un’esperienza di controllo intelligente e conveniente per i tuoi dispositivi elettrici. Non solo potrai controllare le prese AC tramite app o comandi vocali, ma potrai anche monitorare il consumo energetico e gestire le tue apparecchiature da remoto!

