Rendi la tua TV Smart con la Fire TV Stick Lite di Amazon IN OFFERTA

Una Fire Stick rende una TV smart, aggiungendo delle funzionalità intelligenti e delle possibilità multimediali e di intrattenimento in più e oggi, su Amazon, la Fire TV Stick Lite viene scontata del 7% e viene venduta a 26,99€.

Su Amazon, Fire TV Stick Lite è disponibile ad un prezzaccio

Il Fire TV Stick Lite rappresenta la scelta più economica per chi desidera uno streaming rapido in Full HD. Con il nuovo telecomando vocale Alexa Lite, l’esperienza di navigazione diventa ancora più semplice e intuitiva.

Ideale per i nuovi utenti, il Fire TV Stick Lite consente di accedere a una vasta gamma di film e programmi TV gratuiti dalle app, tra cui RaiPlay e YouTube. La configurazione è semplice e veloce: basta inserire il dispositivo in un ingresso HDMI sul retro della TV, accenderlo e connettersi a Internet per avviare la configurazione.

Con il comando vocale, è possibile premere e chiedere ad Alexa di cercare e guardare contenuti su varie app. L’intrattenimento è senza limiti, con la possibilità di godere della visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri, anche con la possibilità di guardare la TV in diretta tramite app come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Inoltre, il Fire TV Stick Lite offre la possibilità di ascoltare musica in streaming da Amazon Music, Spotify e altri servizi, con la comodità di poter controllare i propri dispositivi per Casa Intelligente compatibili tramite Alexa.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 7% sulla Fire TV Stick Lite che viene venduta al prezzo finale di 26,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.