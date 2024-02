Rendi la tua TV Smart alla massima qualità con la Fire TV Stick 4K al 43% DI SCONTO

Immergiti in un’esperienza cinematografica senza precedenti direttamente a casa tua con il nuovo dispositivo Fire TV 4K. Grazie alla qualità delle immagini 4K Ultra HD e al supporto per i formati Dolby Vision e HDR10+, potrai goderti immagini brillanti e dettagliate, mentre l’avvolgente audio Dolby Atmos ti farà vivere un’esperienza sonora immersiva come mai prima d’ora.

Con lo streaming 4K all’avanguardia, potrai arricchire il tuo intrattenimento con prestazioni di streaming ottimizzate, offerte dalla più recente generazione del dispositivo Fire TV 4K, leader di vendite nel settore. Il supporto al Wi-Fi 6 assicura una riproduzione in streaming fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router, garantendoti un intrattenimento senza interruzioni.

Scopri un universo di intrattenimento senza limiti, con la possibilità di accedere a migliaia di film ed episodi di serie TV tramite app come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Inoltre, grazie alle app di streaming supportate da annunci pubblicitari come YouTube, Twitch e Pluto TV, potrai goderti un’ampia varietà di contenuti gratuitamente.

Sfrutta al massimo la tua Casa Intelligente grazie alla compatibilità con dispositivi come videocamere, luci e molto altro ancora. Con il supporto di Alexa, potrai controllare facilmente i tuoi dispositivi compatibili semplicemente premendo un pulsante o chiedendo ad Alexa di eseguire determinate azioni, come fornirti le previsioni del tempo o regolare l’illuminazione.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 43% sulla Fire TV Stick 4K per il prezzo totale di 39,99€.