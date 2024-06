Rendi la tua casa ancora più smart con la lampadina intelligente a 9,99€

Una casa smart viene resa tale da un ecosistema di gadget e accessori domotici e oggi, su Amazon, la lampadina intelligente TP-Link viene scontata del 33% e viene venduta a 9,99€.

Lampadina smart al 33% di sconto

La lampadina smart TP-Link è una soluzione innovativa per chi desidera un controllo completo e personalizzato delle proprie luci. Grazie al controllo da remoto, puoi gestire le tue luci ovunque ti trovi tramite l’app gratuita Tapo disponibile per dispositivi iOS e Android.

Una delle caratteristiche più affascinanti della lampadina TP-Link è la sua capacità multicolore. Puoi progettare facilmente scenari per la tua routine quotidiana personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con una scelta di 16.000.000 di tonalità. Un grande vantaggio è che non è richiesto alcun hub aggiuntivo.

Il controllo vocale è un’altra funzione chiave della lampadina smart TP-Link. Compatibile con Alexa e Google Assistant, puoi liberare le mani e controllare le luci con semplici comandi vocali come “Alexa, accendi la luce” o “Ok Google, oscura le luci della mia camera“.

La lampadina offre anche opzioni di scenari e programmazione. Puoi creare programmi per accendere o spegnere le luci con la luminosità e il colore che preferisci, rendendo la tua casa ancora più intelligente. Inoltre, la modalità Assente simula automaticamente la presenza di qualcuno in casa per scoraggiare i visitatori indesiderati, aumentando la sicurezza della tua abitazione.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto molto allettante e interessante del 33% sulla lampadina smart di casa TP-Link per un prezzo totale e finale di 9,99€.

