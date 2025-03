Regolatore UK sfida Apple: concorrenza nei browser iPhone

La recente richiesta del Regolatore della Concorrenza britannico (CMA) ha acceso i riflettori su una questione che sta dividendo il settore tecnologico. L’ente regolatore ha imposto ad Apple di favorire una reale competizione tra i browser iPhone, ma con una condizione che ha fatto discutere: il predominio di Safari non deve rappresentare un ostacolo per i concorrenti.

Fino a oggi, le regole di Apple obbligavano gli sviluppatori di browser alternativi a utilizzare il motore WebKit, limitando la possibilità di differenziarsi e di innovare. Questo ha spinto il CMA, insieme all’Unione Europea, ad accusare l’azienda di Cupertino di pratiche anticoncorrenziali.

In risposta alle pressioni, Apple ha già introdotto alcune modifiche, come la possibilità per gli sviluppatori di utilizzare motori di rendering propri e per gli utenti di scegliere il browser predefinito durante la configurazione del dispositivo. Tuttavia, il CMA ha avanzato richieste più ambiziose, tra cui la condivisione delle innovazioni future legate a WebKit con i concorrenti.

Apple ha risposto fermamente, sostenendo che una simile misura equivarrebbe a un ingiusto “free-riding”. Secondo l’azienda, obbligarla a condividere gratuitamente le proprie innovazioni danneggerebbe gli incentivi all’innovazione e potrebbe portare a un calo degli investimenti nel settore.

Questa disputa mette in evidenza il delicato equilibrio tra la necessità di garantire una concorrenza leale e quella di proteggere gli investimenti in ricerca e sviluppo. La decisione finale del CMA potrebbe avere ripercussioni globali, stabilendo un precedente significativo per il futuro del settore tecnologico.