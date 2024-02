REGALA la qualità: Friggitrice ad Aria Electrolux in super sconto SAN VALENTINO!

Sei pronto ad inserire un codice sconto segreto per avere questa Friggitrice ad Aria Electrolux a soli 71,99€ su eBay? Allora comincia a segnarti questo: aggiungi al carrello la friggitrice migliore del momento e il codice “SANVALENTINO”. Il prezzo crollerà a soli 71,99€ e potrai sbizzarrirti come più ti piace in cucina!

Prepara deliziose ricette con fino al 90% di grassi in meno

La friggitrice ad aria Electrolux Explore 6 offre un modo più sano di gustare le vostre fritture preferite. Un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Estremamente versatile per la tua cucina, con questa friggitrice ad aria non è necessario disporre di diversi elettrodomestici: puoi cuocere al forno, friggere, arrostire o grigliare! Tutto ciò che desideri in un attimo e al massimo della qualità, mantenendo anche la forma fisica grazie all’uso limitato dell’olio.

Gli otto programmi di cottura pre-programmati consentono di realizzare deliziose ricette sane in maniera facile. Utilizzare la friggitrice ad aria Explore 6 è facile e veloce, indipendentemente da cosa si desidera preparare: cupcake, pollo arrosto o verdure fritte.

Caratteristiche principali:

8 Programmi di Cottura preimpostati

Estremamente versatile per tutte le ricette sia dolci che salate

Potenza Massima: 1500W

Capienza Massima: 3,5 lt,ideale per cucinare un pollo intero

Tutte le parti sono removibili e lavabili in lavastoviglie

Su eBay ti aspetta l’offerta straordinaria con il codice sconto SAN VALENTINO attivo: inseriscilo per avere la friggitrice ad aria Electrolux a soli 71,99€!

