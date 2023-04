Sorpresa suAmazon. Il colosso dell’e-commerce ha scontato Redmi Smart Band 2, la la nuovissima smartband di Xiaomi. Si tratta di un eccellente prodotto che ora puoi portare a casa a soli 29,99€. Completa l’ordine al volo però perché c’è da scommettere che questo prezzo durerà pochissimo.

In Breve

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è una smartband prodotta da Xiaomi dotata di un luminoso display TFT, con una dimensione di 1.47″1. È leggerissima: la cassa da sola ha un peso di 14,9 grammi, ed è personalizzabile con più di 100 quadranti. Integra una batteria da 210mAh che garantisce un’ autonomia fino a 14 giorni.

Perché Sceglierlo

Con il nuovo Redmi Smart Band 2 avrai un’ampia area di visualizzazione del 10,5% più ampia rispetto alla Xiaomi Smart Band 7, il che rende davvero facile controllare la frequenza cardiaca durante le tue corse o leggere i messaggi anche quando sei di passaggio. Inoltre, grazie alla leggerezza del corpo sottile da soli 9,99 mm e al design accattivante, questo smartwatch non solo funziona alla grande, ma è anche piacevole da indossare.

Con oltre 30 modalità di fitness, come corsa all’aperto, yoga ed escursioni, Redmi Smart Band 2 è la scelta ideale per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Guardando i dati sullo schermo, potrai tenere traccia della durata dell’esercizio, delle calorie bruciate e della frequenza cardiaca, e fare il tutto senza dover rimuovere l’orologio poiché è impermeabile fino a 50 metri.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca è attivo 24 ore su 24, grazie al sensore PPG integrato ad alta precisione. Inoltre, riceverai un avviso automatico in caso di frequenza cardiaca anomala. Se hai bisogno di verificare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, il Redmi Smart Band 2 ti consente di effettuare facilmente la misurazione SpO₂ quando desideri farlo.

Infine, se desideri monitorare il sonno prolungato o i ritmi del sonno nei tuoi sonnellini, Redmi Smart Band 2 ti fornisce rapporti dettagliati sulla qualità del sonno che ti aiutano a comprendere come stai dormendo. Quindi, con questo smartwatch avrai tutto il controllo sul tuo fitness e sulla tua salute in un unico pacchetto. A questo prezzo, poi, come si fa a resistere?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.