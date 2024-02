Redmi 12: ad un prezzo COSI' BASSO non si era mai visto, solo su Amazon

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Ti consigliamo un top di gamma che oggi è disponibile ad un prezzo stracciato! Parlaimo del Redmi 12, al momento su Amazon a soli 169 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Redmi 12: tutte le specifiche tecniche dello smartphone di ultima generazione

Se hai bisogno di uno smartphone nuovo dalle specifiche tecniche elevate ma ad un prezzo conveniente, il Redmi 12 è quello che fa per te.

Grazie alle sue caratteristiche, questo dispositivo è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utente. È dotato di un display Touchscreen da 6.79 pollici con una risoluzione di 2460×1080 pixel che rende le immagini realistiche e super vivide.

Dal punto di vista delle funzionalità, il modulo LTE 4G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Il modello in offerto dispone di un sistema di fotocamera tripla da ben 50 megapixel: questo vuol dire che potrai scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel, oltre a registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

La memoria interna da 128 GB offre spazio in abbondanza per archiviare qualsiasi tipologia di file, anche i più pesanti. L’estetica del Redmi 12 non è da meno: risulta super elegante e, con uno spessore di soli 8.2mm, può essere inserito in borsa o in tasca senza il minimo ingombro.

Oggi il Redmi 12 è disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto del 15%. Ad un prezzo così conveniente non si era mai visto, quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.