Redmi 12 a MENO DI 200 EURO: l'affare Amazon è IRRIPETIBILE

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Sei alla ricerca di un modello dalle prestazioni elevate ma a poco prezzo? Allora abbiamo quello che fa per te! Oggi il Redmi 12 è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente dell’8%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Redmi 12: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Redmi 12 è uno smartphone di ultima generazione adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie alle sue elevate specifiche tecniche.

Il suo display Touchscreen da 6.79 pollici pone questo Redmi al vertice della categoria. Ha una risoluzione di 2460×1080 pixel così da farti immergere in qualsiasi tipo di immagine, che siano film o contenuti multimediali in generale.

Il modulo LTE 4G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. In più, grazie ad una batteria da 5000mAh, assicura un’autonomia elevatissima così da poterlo utilizzare per un’intera giornata senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Questo modello dispone di una fotocamera tripla da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Anche l’estetica non è da meno: questo modello, infatti, ha uno spessore di soli 8.2mm che lo rende leggerissimo, facile da trasportare ed anche di grande stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.